Odpowiedziała fanom. Potwierdziła informację, na którą wszyscy czekali?

Karina Koch, siostra Stefana, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek "Chłopaków do wzięcia". Dzięki m.in. Facebookowi pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Od pewnego czasu Karina pokazuje fotografie, na których pozuje z uczestnikiem 10. edycji hitowego programu TVP "Rolnik szuka żony". Pod najnowszym wpisem wywiązała się niemała dyskusja. Bohaterka "Chłopaków" w końcu przyznała, co ją łączy z Karolem?