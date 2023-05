Okrutni czy bezmyślni? Te znaki zodiaku nie grzeszą wrażliwością

Koziorożec nie zauważa swoich błędów

To kolejny znak, który patrzy na świat wyłącznie ze swojej perspektywy. Na tle zodiaku wyróżnia go niska empatia, nie potrafi wczuć się w cudzą sytuację. Nie jest z natury sympatyczny, ale potrafi się takim wydać, jeśli się postara. Zrobi to tylko dla kogoś, na kim mu zależy, lub jeśli ma w tym interes. Koziorożec to najbardziej brutalny krytyk. Gdy coś mu się nie spodoba, mówi o tym wprost – ze szczegółami wytyka każdy błąd. W dodatku uważa, że w ten sposób wyświadcza komuś przysługę. Od Koziorożca może odrzucać też jego złośliwe poczucie humoru, oparte głównie na osobistych przytykach.