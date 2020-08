Olej z wiesiołka. Jak go stosować i jakie właściwości wykazuje? Koniecznie wypróbuj pomocnego oleju

Olej z wiesiołka tłoczony jest na zimno, dlatego też zachowuje wszystkie możliwe właściwości. Nie nadaje się jednak do smażenia czy gotowania, bo może być wykorzystany wyłącznie na zimno. Postaw na olej z wiesiołka, jeśli chcesz zadbać o siebie zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Zobacz, jak najlepiej dawkować ciekawy olejek.

Olej z wiesiołka – jakie posiada właściwości?

Jak już się domyślasz, olej z wiesiołka świetnie wpływa na pracę całego organizmu . Bez obaw można go stosować regularnie doustnie albo zewnętrznie na skórę. Olej z wiesiołka świetnie wzmacnia odporność , a także coraz częściej wspomina się o jego niezwykłym wpływie na walkę z nowotworem. Jakie jeszcze właściwości wykazuje olej z wiesiołka?

Olej z wiesiołka – jak go używać?

Olej z wiesiołka możesz wcierać w skórę i we włosy, ale także możesz zażywać go doustnie w formie płynu albo praktyczniejszych kapsułek. Jeśli chcesz wprowadzić olej do swojej diety, zacznij od 1 łyżeczki przed posiłkiem. Jeśli borykasz się z trądzikiem czy bólami mięśni, po prostu wetrzyj kilka kropli oleju z wiesiołka w konkretne miejsce. Jak długo stosować olej? Wszystko zależy od tolerancji organizmu, ale najczęściej nie ma żadnych ograniczeń.