Olga Bołądź przekazała smutne wieści. Pożegnała przyjaciółkę

Niestety okazało się, że psa nie udało się uratować. Bołądź poinformowała we wpisie na Instagramie o śmierci czworonoga. "W niedzielę 12.03 pożegnaliśmy na zawsze LUSIĘ, najukochańszego psa, naszą przyjaciółkę. Co jest najtrudniejsze w posiadaniu Psa? Jego pożegnanie. Kocham Cię Lusia. I wiem ze czekasz za tęczowym mostem. Do zobaczenia, moja psia miłości" - czytamy w opublikowanym poście.