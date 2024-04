Oto prawda o tujach. Ogrodnicy nie mówią o tym głośno

W internecie pojawiło się dużo mitów o tujach, które są m.in. powielane na forach. Jednym z nich jest włączenie ich w poczet najbardziej trujących roślin uprawianych w Polsce. Niektórzy twierdzą, że już samo przebywanie przy tujach jest szkodliwe (co jest bzdurą). Faktycznie żywotniki zawierają trujące związki (w tym tujon), jednakże zagrożenie zatruciem zachodzi jedynie w przypadku spożycia. Same rośliny nie zachęcają do tego – nie tworzą atrakcyjnych owoców jak cis pośredni czy kalina koralowa. Natomiast żywotniki w kontakcie ze skórą mogą powodować reakcje alergiczne (zaczerwienienie, swędzenie), dlatego cięcie, sadzenie czy przesadzanie trzeba wykonywać w rękawicach.

Tuje ze względu na powszechność uprawy zmniejszają bioróżnorodność w ogrodzie i właśnie to warto wziąć to pod uwagę przy wyborze roślin na żywopłoty. Ogrodnicy z zawodu i pasji potrafią dobrać do danego miejsca bardziej odpowiednie i pożyteczne gatunki. W rzeczywistości jest to jednak indywidualna sprawa każdego właściciela ogrodu.