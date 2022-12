Para z "Titanica" istniała naprawdę. Ich historia porusza do łez

Oddali swoje miejsca w szalupie innym. "Gdzie ty idziesz, ja idę"

Para wracała do kraju wraz z niedawno zatrudnioną pokojówką Idy, Ellen Bird, oraz służącym Isidora, Johnem Farthingiem. Po tym, jak statek zderzył się z górą lodową, Isidor i Ida zostali skierowani do łodzi ratunkowej numer osiem. Mężczyzna odmówił jednak wejścia na pokład - wolał, żeby jego miejsce zajęła kobieta lub dziecko. Jak relacjonowali ocalali z katastrofy, miał powiedzieć, że "nie pójdzie do szalupy przed innymi ludźmi".