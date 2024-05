"Parallel scrolling" może zniszczyć związek. Ekspertka ostrzega

"Parallel scrolling", czyli równoległe scrollowanie smartfonów przez obojga partnerów, może źle wpływać na związek i życie seksualne. Nadmierne wpatrywanie się w ekran smartfonów wypełnia nasz czas wolny. Robimy to również w towarzystwie swojej drugiej połówki. Nie możemy oderwać się od urządzenia nawet w łóżku lub na kanapie. Smartfon to trzecia (niekoniecznie chciana) "osoba" w naszym związku.

Warto odłożyć na chwilę telefon i poświęcić czas partnerowi. To nie jest takie proste, więc można wspólnie ustalić zasady korzystania ze smartfonów np. w weekend. Może wygospodarujecie jeden wieczór offline? Bez nerwowego szukania smartfona w kieszeni spodni albo torebce. Kolejna opcja to znalezienie wspólnego hobby, które wypełni wolny czas. Nauka nowego tańca, bieganie w plenerze a może udział w spotkaniach klubu książki?

