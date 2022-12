Partnerka Żory Korolyova wspomina go w rocznicę śmierci. Wzruszający wpis

Pod zdjęciem pojawiło się wiele słów wsparcia. Wiele osób nie mogło uwierzyć, że od śmierci tancerza minął już rok. "Wspaniały pozytywny człowiek brakuję go bardzo", "Do dziś nie mogę w to uwierzyć, a to już rok... Do dziś Wasze zdjęcia i filmiki poruszają moje serce" - pisali obserwatorzy.