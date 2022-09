Petunie w grudniu obsypią się kwiatami. Mało kto zna ten genialny trik

Chcesz, aby rośliny zakwitły zimą?

Jeśli chcesz, by petunie lub surfinie zakwitły zimą, musisz je przenieść do domu. Taką roślinę należy przyciąć do wysokości 10 cm i zanurzyć w ukorzeniaczu do roślin miękkich. Kolejno przesadzić ją do donicy z lekkim podłożem i solidnie podlać. W tym czasie powinna znajdować się z nasłonecznionym miejscu, ale z dala od kaloryfera. W okolicach grudnia roślina zakwitnie.