Pies sąsiadów załatwiał się na jej podwórku. Nie miała litości

Na tym koszmar rodziny Annette się jednak nie skończył . "Pies sąsiadów regularnie załatwiał interesy na naszym podwórku. Z bezradności zbierałam psią kupę i wyrzucałam z powrotem do nich."

Ale było tylko gorzej. W pewnym momencie celowo wyrzucali śmieci, a nawet prezerwatywy do naszego ogrodu. Prosiłam ich grzecznie, żeby tego nie robili, a nawet próbowałam zwrócić śmieci bardzo zakłopotanemu mężowi kobiety, ale nic ich nie powstrzymało" - żali się Annette.

W pewnym momencie kobiecie puściły nerwy. Mając dość bycia ofiarą, Annette szukała ostatecznej zemsty. Gdy zobaczyła, że pies sąsiadów po raz kolejny zostawił brzydko pachnący "prezent" na jej działce, postanowiła pokryć nim drzwi domu właścicieli - informuje The Sun.

"Miałam dość, doprowadzili mnie do granic wytrzymałości, więc się zemściłam. Pewnego wieczoru pozbierałam odchody ich psa z naszego ogrodu i wysmarowałam nimi ich wszystkie drzwi wejściowe. Nie przegapiłem żadnej szczeliny, ani skrzynki na listy. Był letni, gorący dzień, więc odór unosił się wszędzie."

