Pies zachowuje się w ten sposób? To częsty sygnał choroby

Kiedy saneczkowanie to oznaka choroby? Warto zwrócić uwagę, jak często robi to nasz pupil. Jeśli zdarzy mu się to jednorazowo i rzadko, na przykład raz na kilka miesięcy, prawdopodobnie nie ma powodu do zmartwień. Pies może w ten sposób chcieć zadbać o higienę. Jeśli jednak widzimy, że robi to regularnie, najprawdopodobniej ma to podłoże zdrowotne i warto w takiej sytuacji odwiedzić weterynarza. Koniecznie zwróćmy też uwagę, czy saneczkowaniu towarzyszą inne objawy, jak wydzielina lub krwawienie z odbytu, problemy z wypróżnianiem, obrzęk, apatia.