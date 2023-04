Płaciła teściowej za opiekę nad synem. Podaje konkretną kwotę

- Mój przyjaciel płacił teściowi za opiekę nad dziećmi, ale zatrudnił go jako pełnoetatową nianię i była to dla niego duża pomoc finansowa, bo stracił pracę. Osobiście uważam, że "dziadkowie" mogą pomagać, ale nie mają takiego obowiązku. I nie oznacza to, że nie kochają wnuków. Mają pełne prawo do własnego życia, niekoniecznie związanego z opieką nad wnukami. Jeśli mieliby poświęcać większą część dnia na opiekę, śmiało powinni prosić o pieniądze. Opiekowanie się dziećmi to ciężka praca - stwierdza Ola.