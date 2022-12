Po 28 latach rozstała się z mężem. Nie sądziła, że młodszy partner da jej takie szczęście

Kasia rozstała się z Patrykiem po 28 latach związku. Jak mówi, wyświadczyła tym samym sobie i jemu przysługę. Uznała, że 50. urodziny, które obchodziła dwa lata temu, to dobry moment na zmianę w życiu. Poznali się na studiach w czasie juwenaliów i od tego czasu byli nierozłączni. Efekt to trójka dzieci, wielki dom pod Warszawą, trzy koty i dwa psy. – Patryk był moim pierwszym chłopakiem, pierwszym mężczyzną, jedynym partnerem i mężem. I mimo że nie przechodziliśmy nigdy poważnego kryzysu, po prostu zdałam sobie któregoś dnia sprawę, że to, co było między nami, już dawno się wypaliło – opowiada Kasia, która jest inżynierką budowlaną. – Patryk czuł to samo, więc rozstanie nie było dramatyczne, nie darliśmy włosów z głowy. Było nam bardzo smutno i trudno, ale do dzisiaj żyjemy w serdecznych stosunkach.