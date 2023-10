Po jakim czasie wyrzucić majtki? Trzymaj jednej zasady

Garderobę zmieniamy dość często. Przecież inne ubrania nadają się na lato i na zimę, moda się zmienia i niemal co roku pojawia się jakiś ciekawy trend. A co z bielizną? Nie rzuca się tak bardzo w oczy, na co dzień mało kto ją ogląda. Tymczasem kroje i modele bywają tak dziwaczne, że kiedy już uda nam się kupić wygodne majtki, trzymamy się ich niczym prawdziwego skarbu. Czy potrafisz powiedzieć, kiedy zostały zakupione majtki, które aktualnie masz na sobie? Czy było to w tym roku, dwa lata temu, a może pięć? Wbrew pozorom to bardzo ważna informacja, bo bieliznę trzeba wymieniać i regularnie kupować nową. Jak często? Na ten temat wypowiedzieli się specjaliści.