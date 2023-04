Po śmierci partnera Irena Santor nie wróciła już do domu. Odziedziczył go ktoś inny

Irena Santor już nie wróciła do Nadarzyna

W 2018 roku Zbigniew Korpolewski zmarł, a Santor wyprowadziła się ze Skolimowa. Nie wróciła jednak do domu, w którym spędzali wspólne lata, a do swojego mieszkania w Warszawie. Jak podaje Pomponik - ze względu na to, że nigdy nie byli małżeństwem, dom reżysera w Nadarzynie odziedziczyła jego córka. Miała też zaoferować wokalistce pokój, jednak Santor nie chciała być dla nikogo ciężarem i odmówiła.