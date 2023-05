Podjęli decyzję. Będą błogosławić pary jednopłciowe

Błogosławieństwo par jednopłciowych w Kościołach. U katolików jest zabronione

Decyzję o błogosławieniu par jednopłciowych podjęło także wiele innych Kościołów ewangelickich. "Jest to proces stopniowego rozumienia, że nasza płciowość wcale nie jest taka jednorodna, ale że jest to rzeczywistość nadzwyczaj skomplikowana. Dotyczy to również osób transpłciowych, które rodzą się w ciele, którego nie akceptują" - wyjaśniał bp Marcin Hintz w wywiadzie dla KAI.