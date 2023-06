Pojechała na wakacje z teściową. Do dziś czuje niesmak

- Powiedziałam, że bardzo go przepraszam za wtrącanie, ale jeśli chce mieć narzeczoną, to powinien o nią nieco bardziej zadbać i zwrócić uwagę na zachowanie swojej matki. Był trochę zaskoczony, ja też się potem martwiłam, że może niepotrzebnie komentowałam, ale przy wyjeździe mi podziękował. Co ciekawe, od tego czasu ta para przyjechała już do mojego pensjonatu ze trzy razy i za każdym razem śmieją się, że jestem matką chrzestną tej relacji. Na szczęście są już po ślubie - podsumowuje Joanna.