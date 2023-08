Pokazała się kolejny raz w tej samej sukience. Niedawno była w niej na ramówce

Nie kupuj, wykorzystaj to, co masz w szafie

Jeszcze kilka lat temu to było niemal nie do pomyślenia, by gwiazda na medialnej imprezie pojawiła się dwa razy w tej samej sukience. W pewnym sensie uważano to za swego rodzaju modową wpadkę. Dziś jednak coraz częściej gwiazdy udowadniają, że to nic złego.