Pokazała się w ultrakrótkej mini. Aż trudno oderwać wzrok

Maffashion doskonale wie, jak stworzyć kobiecy, a do tego modny look. Udowodniła to swoimi ostatnimi stylizacjami, publikując w sieci ich zdjęcia. W komentarzach pojawiło się mnóstwo komplementów.

Jej spódnica to hit nie tylko na wiosnę

Skórzane stylizacje ponownie dają nam o sobie znać. Tym razem za sprawą nowych stylizacji Maffashion, która udowodniła, że ubrania wykonane z tego materiału wciąż pozostają na czasie. Ostatnio opublikowała bowiem serię zdjęć w skórzanym total looku, który zrobił ogromne wrażanie na jej fanach.

Celebrytka postawiła na rockową spódnicę mini z efektownym, prostokątnym wycięciem z przodu. Ultrakrótki model to zdecydowanie opcja dla odważnych, bowiem nie każda z pań czułaby się w nim dobrze.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Influencerka do swojej zmysłowej spódnicy dobrała także skórzaną bluzkę z krótkimi rękawkami. Dzięki suwakowi z przodu gwiazda mogła w pełni decydować o głębokości swojego dekoltu.

Maffashion zachwyca w mini © Instagram | @maffashion_official

Czym byłby look bez odpowiednich dodatków? Wie o tym również Maffashion, która do swojej skórzanej stylizacji dobrała kozaki z noskiem w szpic ozdobione wiązaniem. Blogerka zabrała również o wyrazistą biżuterię, która idealnie dopełniła jej look. Mrocznego vibe’u dodały jej także włosy w stylu "mokrej Włoszki".

Maffashion olśniła na nowych zdjęciach © Instagram | @maffashion_official

Czerń od stóp do głów w wydaniu Maffashion

To niejedyny czarny total look, w którym ostatnio zaprezentowała się fanom Maffashion. Influencerka opublikowała również zdjęcia w modnych w tym sezonie rurkach. Model z wysokim stanem wyróżniają suwaki umieszczone na wysokości rozporka oraz na nogawkach.

Maffashion w czarnym total looku © Instagram | @maffashion_official

Gwiazda uzupełniła swój look także winylowym stanikiem oraz ramoneską z asymetrycznym przodem. Model ten dzięki swojemu niestandardowemu fasonowi okazała się być prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Ostatnie stylizacje Maffashion zrobiły jednak nie tylko na nas spore wrażenie, ale również na jej fanach.

"Wyglądasz zjawiskowo"

"Wow, mega"

"Klasa, pazur, zmysłowość, a zarazem dziewczęcość. Petarda dziewczyno".

Maffashion w zachwyciła stylizacją © Instagram | @maffashion_official

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl