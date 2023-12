Pokazała zimową stylizację. Jej spodnie optycznie wydłużają nogi

Hitowy model spodni "wydłuża nogi do nieba"

Lecz prawdziwym hitem w stylizacji restauratorki okazały się ciemnoszare spodnie palazzo. Jak wygląda taki fason? Jego cechy charakterystyczne to wysoki stan i swobodne nogawki. Warto zwrócić uwagę, że elegancki model Wachowicz zamiast kantów miał przeszycia, co sprawiło, że nogi stały się optycznie wydłużone i wysmuklone. Zimowy look został uzupełniony czarnymi kozakami, lecz aby wyjść na zewnątrz, przydałyby się jeszcze trzy elementy – puchowy płaszcz oraz zestaw szalika i czapki.