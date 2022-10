Pokazują sobie piersi do kamerek. "Świetna akcja"

"Bądź ze mną i badaj się regularnie! Jeśli menstruujesz, to samobadanie piersi najlepiej robić kilka dni po miesiączce. W zakładce z filmami znajdziesz filmik z samobadaniem - możesz włączać go zawsze wtedy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, byśmy badały się razem w każdy ostatni dzień miesiąca, szczególnie jeśli robisz to w kratkę" - zachęciła.