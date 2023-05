Polka poślubiła gwiazdę Hollywood. Zorganizowali tygodniowe wesele

Olga Sosnovska - gdzie zagrała?

Olga Sosnovska wsławiła się w amerykańskiej telewizji rolą Leny Kundery w serialu "All My Children". Jej bohaterka była lesbijką - ocenia się, że to ważna kreacja, jeśli chodzi o występowanie bohaterów LGBT+ w telewizyjnych produkcjach. Wcieliła się również Debbie w filmie "Ocean’s Thirteen", Fionę Carter z "Tajniaków" czy Zoyę z "Trawki". Obecnie Sosnovska wycofała się z kariery i skupiła przede wszystkim na wychowywaniu dzieci. Starannie chroni swoją prywatność i trudno ją znaleźć w mediach społecznościowych.