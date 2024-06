Połóż w ogrodzie. Ślimaki nawet się nie zbliżą

Pomrowy to ślimaki z rodziny trzonkoocznych. W odróżnieniu od pozostałych przedstawicieli swojego gatunku nie mają skorupy. W Polsce występuje aż 10 gatunków pomrowów, a każdy z nich zaliczany jest do szkodników ogrodowych.

Czym żywią się pomrowy? Grzybami, owocami i warzywami. Szczególnie upodobały sobie kapustę i sałatę. W krótkim czasie są w stanie dotkliwie uszkodzić plon, a w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do obumarcia rośliny. Jak pozbyć się pomrowów z ogrodu? Poznaj prosty sposób.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jeden z najbardziej żarłocznych ślimaków. To zmora każdego ogrodnika

Pomrowy to duże ślimaki pozbawione skorupy. W zależności od gatunku mogą być czarne, brązowe czy nawet żółtawe. Osiągają od 5 do nawet 20 cm długości. Pojawiają się na działkach, w ogrodach, szklarniach, tunelach foliowych i inspektach ogrodowych. Szukają w nich pożywienia.

Czym żywią się pomrowy? Grzybami, owocami, warzywami, a także drobnymi owadami. Żerują zarówno na korzeniach, jak i bulwach czy liściach. Prowadzą nocny tryb życia, dlatego też tak ciężko je zauważyć.

Połóż przy grządkach. Pomrowy nawet się nie zbliżą

Pomrowy to gatunek inwazyjny. Rozmnażają się wiosną i latem. Nie potrzebują do tego samca, bowiem pomrowy są obojnakami. W przeciągu jednego sezonu składają kilkadziesiąt jaj, które wylęgają się po 4-5 tygodniach. Jeżeli nie pozbędziesz się ich z ogrodu, możesz mieć do czynienia z prawdziwą inwazją szkodników.

Jak to zrobić? Wypróbuj jedną z naturalnych, tanich i bezpiecznych metod. Potrzebujesz do tego tylko jednej rzeczy — grapefruita. Z jakiegoś powodu pomrowy przepadają za zapachem tego cytrusa. Połóż go obok grządek i postaw go tam na całą noc. Ślimaki zbiorą się wokół grapefruita. Następnego dnia włóż rękawiczki, pozbieraj szkodniki i wynieś je z ogrodu.

Jeśli ta metoda nie zadziała, zaopatrz się w samoprzylepną folię miedzianą. Kupisz ją w każdym sklepie ogrodniczym, a także w internecie. Obklej nią ogrodzenie, doniczki i rozsadniki. Pomrowy boją się miedzi, bowiem w kontakcie z materiałem doznają delikatnego porażenia. To prosty sposób na to, aby odstraszyć ślimaki z ogrodu na dobre.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!