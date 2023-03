Połóż widelec na rosnącym cieście. Później sobie podziękujesz

Zaczyn ze świeżych drożdży przygotowuje się w prosty sposób. Wystarczy rozetrzeć 5 dag drożdży z łyżką cukru i 2 łyżkami mąki, a następnie dodać tyle mleka, aby miał on konsystencję śmietany. Bardzo ważna jest temperatura mleka - powinno być ono lekko ciepłe. Nie może być zbyt gorące, należy je podgrzać do temperatury około 25 stopni. Jeśli mocno zagrzejemy lub wręcz zagotujemy mleko, zabije to drożdże i przez to ciasto nie urośnie. Zaczyn odstawiamy i dodajemy do ciasta, gdy podwoi objętość.