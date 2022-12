Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Jakie będą skutki?

Wedle informacji, które pojawiły się m.in. na gazeta.pl oraz superbiz.se.pl, ZUS dokona ponownego przeliczenia emerytury po 65. roku życia. Emeryci będą mogli złożyć wniosek z prośbą, by do takowego przeliczenia doszło. Istnieją jednak pewne warunki, których niespełnienie uniemożliwi przeliczenie. Co dokładnie wiadomo w tej sprawie?