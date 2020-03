Poród za chwilę. Katarzyna Glinka nie rezygnuje z treningów

"Przyznam, że obecna sytuacja wiele mnie uczy. Po pierwsze, pokory, bo siedzenie w domu to dla mojej głowy naprawdę challenge. Po drugie, okazuje się, że potrafię działać równolegle na kilku frontach - pomagam Filipowi w ogarnianiu lekcji online, gotuję obiady, bo cała rodzina jest w komplecie przez 24 godziny na dobę. Skończyły się, więc lunche na mieście. Piekę ciasta, a to coś o co siebie nie podejrzewałam. Pracuję - kończę scenariusz sztuki teatralnej. Kompletuję wyprawkę, co w tak trudnym dla nas ciężarnych czasie jest dużym wyzwaniem. Na szczęście mam kilka zaprzyjaźnionych sklepów, które dają radę w czasie, kiedy wszystko jest zamknięte" - napisała.