Posadź w ogrodzie. Mszyce będą trzymać się z daleka

Najbardziej ekologicznym i zarazem ładnie pachnącym rozwiązaniem, które skutecznie odstraszy mszyce, jest zasadzenie wokół zaatakowanych roślin ziół o mocnym zapachu. Należą do nich lawenda, tymianek, majeranek, mięta, piołun czy aksamitki. Najlepiej jest zorganizować zielnik z wymienionymi ziołami, które nie dość, że odstraszą mszyce, to również kleszcze. A, co najważniejsze, w sezonie będziemy mogli cieszyć się świeżymi ziołami.