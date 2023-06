Muszki owocówki to niewielkie owady, które żywią się owocami i warzywami. Choć nie są one w stanie zrobić człowiekowi żadnej krzywdy, przenoszą na żywność niebezpieczne bakterie przyczyniające się do zatruć pokarmowych. Produkty, na których przebywały muszki owocówki, nie nadają się więc do spożycia. Jak pozbyć się tych niechcianych intruzów z domu?

Skąd biorą się muszki owocówki?

Muszki owocówki żerują na owocach, które kupujemy w sklepie czy na targowisku. Dorosłe osobniki przepadają za produktami, które fermentują albo są lekko obite. Zdarza się jednak, że w owocach znajdują się larwy owocówek. Jeśli zauważysz, chociażby, dwie owocówki, musisz zacząć działać jak najszybciej.

Muszki rozmnażają się w zaskakująco szybkim tempie i w ciągu swojego krótkiego życia są w stanie złożyć 500 jaj. Szkodniki żywią się fermentującymi się owocami i warzywami, przenosząc na nie niebezpieczne bakterie, a także znacznie przyśpieszając proces ich gnicia.

Zmieszaj ze sobą i postaw na blacie. Po owocówkach nie będzie śladu

Jeśli chcesz pozbyć się owocówek, nie musisz od razu sięgać po silne środki chemiczne. Wystarczy, że przygotujesz specyfik bazujący na trzech składnikach. Patent prawdziwą furorę na Tik Toku, a komentujący przyznają, że naprawdę działa. Do przygotowania domowego specyfiku potrzebujesz płynu do mycia naczyń, wody, a także octu jabłkowego, który przyciągnie muszki owocówki do pułapki. Pachnie on fermentowanymi jabłkami, które to owocówki tak bardzo lubią.

Do niewielkiego słoiczka albo spodka wlej dwie łyżki wody, dwie łyżki octu jabłkowego i łyżkę płynu do mycia naczyń. Owocówki, chcąc się pożywić, wpadną do płynu i... się utopią. To bardzo skuteczny, bezpieczny i tani sposób na pozbycie się szkodników w mieszkania.

