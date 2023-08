Poszła na chorobowe i poleciała na urlop. Została przyłapana przez pracodawcę

Rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim Wojciech Dyląg zauważa, że każdy pracodawca, a także bezpośrednio urząd wypłacający chorobowe, ma prawo do kontroli. Wówczas sprawdzane jest, czy osoba przebywająca na zwolnieniu rzeczywiście jest niezdolna do pracy, a także co robi w tym czasie. W tym pierwszym przypadku nasz stan zdrowia sprawdzi lekarz, do którego zostaniemy wezwani na kontrolę.