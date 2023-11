Poszła tam bez wiedzy męża. Nie ma pojęcia, co chce zrobić

"Przejdźmy to razem" - pod tym hasłem zorganizowano pierwsze targi rozwodowe w Polsce. W poznańskim hotelu Mercure Centrum pojawiło się kilkaset osób, co świadczy o sporym zainteresowaniu imprezą. Kobiety, z którymi rozmawialiśmy, powtarzały jedno: "Mąż nie ma o niczym pojęcia".

Organizatorzy od samego początku podkreślali, że celem wydarzenia nie jest nakłanianie do rozwodów. Wręcz przeciwnie. Chcieli, aby osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zanim podejmą jedną z najważniejszych oraz najcięższych decyzji, odbyły konsultacje z ekspertami.

Chęć nauki spokojnej rozmowy i dojścia do porozumienia to jeden z głównych powodów, dla których na targach rozwodowych pojawili się Ania i Tomek*, małżeństwo z kilkuletnim stażem, które przestało się ze sobą dogadywać. Mimo to, nie chcą brać rozwodu. Oboje zamierzają podjąć próbę ratowania relacji, którą budowali przez lata.