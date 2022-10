Potrzyj twarz cebulą. To warzywo ma zbawienne właściwości

Cebula twoim nowym ulubionym kosmetykiem

Znana i wykorzystywana od tysięcy lat. Stanowi dodatek do wielu dań, ale może być także stosowana w pielęgnacji twarzy. Cebula bogata jest w różnego rodzaju witaminy i minerały. Jest między innymi źródłem, witaminy A i witamin z grupy B, C, E, K, PP, ale także żelaza, fosforu, wapnia i krzemu. Poprawa jakości skóry, ma właściwości przeciwzapalne i bakteriobójcze - to tylko kilka, z wielu zbawiennych działań cebuli. Warzywo to wyrówna koloryt skóry i odmłodzi nasz wygląd, poprzez zminimalizowanie widoczności zmarszczek.