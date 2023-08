Powieś przy domu. Osy nawet się do niego nie zbliżą

Osy to pożyteczne owady. Żywią się mszycami czy mączlikami, popularnymi szkodnikami ogrodowymi, a do tego utylizują padlinę, przenosząc ją do swoich gniazd. Problem pojawia się, kiedy zaczynają kręcić się wokół domu. Wyjaśniamy, jak odstraszyć je w skuteczny i bezpieczny sposób.