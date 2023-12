Pracuje w Biedronce. Pokazała, co od pracodawcy dostały jej dzieci

Prezenty były dostosowane do wieku. W paczce dla dzieci od 7 do 10 lat znalazła się m.in. gra karciana, gry logiczne i puzzle. Z kolei w pudełku przeznaczonym dla dzieci od 3 do 6 lat także znalazła się gra a do tego m.in. kolorowe tatuaże i ciastolina. Autorka nagrania zwróciła uwagę na fakt, że w tym roku w paczkach nie było słodyczy.