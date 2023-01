Przeżyli ze sobą 50 lat. Nigdy nie pogodził się z jej śmiercią

"Po tak długim wspólnym życiu to kataklizm. Na każdym kroku widzę jej rękę. Że tutaj to zrobiła, że tu coś położyła. Otwieram szufladę, a tam jej ręką zapisana kartka. To ja miałem umrzeć pierwszy" - mówił w rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo".