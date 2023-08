Przyjmują owłosione pacjentki. Ginekolodzy stawiają sprawę jasno

A co z miesiączką? Może utrudnić lekarzowi pobranie wymazu, np. do cytologii, a nas wprawia w jeszcze większy dyskomfort. Zaleca się, aby badanie odbyło się pomiędzy 5 a 20 dniem cyklu. Chyba że planujesz włożenie wkładki domacicznej. Zabieg powinien odbyć się w trakcie miesiączki. Miej to na uwadze, umawiając się do ginekologa. Menstruacja nigdy nie jest przeciwskazaniem do wizyty.