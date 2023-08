Ratajkowski testuje "obciachowe" buty. Mało kto by się odważył

Wzór, który przeniósł się z garnituru na sukienkę

Modelka wystylizowała charakterystyczne buty w dość minimalistyczny sposób - z sukienką mini bez ramiączek, która z przodu prezentowała prostą formę. Jedynie z boku posiadała asymetryczne wycięcia i cienkie paski, co nadawało jej charakteru. Chociaż fason odsłaniał co nieco, to sukienka nie przekraczała granicy "dobrego smaku". To także zasługa klasycznego wzoru o nazwie "pinstripe". Cienkie, pionowe i ledwie zauważalne linie zazwyczaj zasiadają na garniturach, przez co mini zyskała nieco powagi i klasy.