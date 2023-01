Renata musiała przynosić mężowi rachunki. Przykre, co słyszała na zakupach

Renata i jej były już mąż poznali się 10 lat temu na domówce u znajomych. – Nie od razu przypadliśmy sobie do gustu, potem długo randkowaliśmy. Ślub wzięliśmy pięć lat później. Powiedziałam "tak", choć nie ukrywam, że miałam poważne wątpliwości – Wojtek był czasami bardzo wybuchowy. Potrafił wtedy mówić, co mu ślina na język przyniesie, ranić mnie słowami do żywego, jakby zupełnie nad sobą nie panował – wspomina Renata. – Raz twierdził, że to efekt przemęczenia, innym razem, że to skutek jego wielkiej wrażliwości. Najczęściej mówił jednak, że gdybym go specjalnie i złośliwie nie denerwowała, to on by tak nie reagował. Koniec końców niemal zawsze okazywało się, że to moja wina.