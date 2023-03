Rodzice usuwają pornografię ze szkół. Na celowniku Biblia

"Ojciec nasz wprawdzie już stary, ale nie ma w tej okolicy mężczyzny, który by przyszedł do nas na sposób wszystkim właściwy. Chodź więc, upoimy ojca naszego winem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc swego ojca winem tej samej nocy; wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim, on zaś nawet nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy wstała. I tak obie córki Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca" - to między innymi na ten fragment Starego Testamentu zwraca uwagę rodzic z USA.