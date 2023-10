Rozsyp na parapecie. Tani sposób na mokre szyby

Żwirek dla kota, który ma zdolność do zbrylania się po kontakcie z płynami, jest niezbędnym elementem wyposażenia dla każdego, kto ma w domu futrzanego pupila. Żwirek jest nie tylko higieniczny, ale również skutecznie pochłania nieprzyjemne zapachy, a jego wymiana i sprzątanie nie sprawiają większych problemów. Jest to również komfortowe rozwiązanie dla samego zwierzęcia, które może zakopywać swoje odchody, co jest zgodne z jego naturalnymi instynktami.