Ryby kupili już w październiku. Polacy szykują się na kryzysowe święta

Nie wszyscy mają takie podejście. W wielu polskich rodzinach nadal obowiązuje zasada "zastaw się, a postaw się", a kupowanie drogich prezentów jest obowiązkowym elementem świąt. Dominika narzeka, że rodzina jej męża co roku oczekuje wyszukanych podarunków, nie chcąc zrozumieć, że sytuacja finansowa rodziny na to nie pozwala. Kobieta i jej mąż wychowują niepełnosprawne dziecko. - Przez trzy miesiące przed świętami ledwo wystarcza nam na jedzenie, ale na prezenty dla rodziny męża, pieniądze muszą być. Najgorsze jest to, że kiedyś już uzgodniliśmy, że prezenty robimy tylko dzieciom, więc przyjechaliśmy na święta bez niczego. Potem okazało się, że rodzina męża zrobiła nam prezenty, a my im – nie. Najedliśmy się wstydu, dlatego teraz zaciskamy pasa, ale prezenty muszą być. Rodzina nie rozumie, że nas po prostu na to nie stać. Ulegamy tej presji, odmawiając prezentów naszym własnym dzieciom - żali się Dominika.