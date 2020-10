Rydze marynowane. Jak dłużej cieszyć się smakiem leśnych grzybów?

Rydze marynowane to pomysł na niezastąpiony i zawsze trafiony dodatek do wielu dań z kuchni polskiej. Zapewniają nieprawdopodobne walory smakowe, przez co sprawdzą się nawet u osób, które nie przepadają za grzybami. Pomysłów na rydze marynowane jest bez liku, ale warto wypróbować poniższych dwóch sposobów na fenomenalne grzyby.

Przepis na rydze marynowane jest banalnie prosty, dlatego też warto pomyśleć o zatrzymaniu smaku prosto z lasu według sprawdzonego pomysłu. Słoiki wypełnione tymi grzybami posłużą do wielu potraw, więc warto poświęcić cenny czas na uzupełnienie domowej spiżarni. Jeśli jeszcze nie wiesz, jak najlepiej przygotować rydze marynowane, zajrzyj poniżej.

Rydze marynowane – dlaczego warto?

Rydze marynowane świetnie pasują jako przekąska na jesień i zimę do obiadu albo do wędlin czy sałatek warzywnych. Posłużą także jako pyszny składnik wielu kanapek, zarówno w wersji tradycyjnej, jak i wegańskiej, bo fenomenalnie podkreślają smak pozostałych składników. Rydze marynowane mogą być podawane na ciepło albo na zimno, do drobiu, ryby, do ziemniaków, itp. Grzyby zaostrzają apetyt i są małokaloryczne, dlatego też mogą być wykorzystane przez osoby na diecie.

Rydze marynowane – klasyczny przepis

Składniki:

rydze;

na 4 szklanki wody 1 szklanka octu spirytusowego;

pół szklanki cukru;

solidna łyżka soli;

kilka liści laurowych;

pieprz w ziarnach;

cebula.

Przygotowanie:

Opłucz dokładnie rydze pod bieżącą wodą, a następnie wrzuć do osolonego wrzątku i gotuj przez 10 minut. Następnie odcedź i odstaw do ostygnięcia. Przygotuj zalewę, czyli pozostałe składniki zagotuj, a cebulę pokrój na plastry. Wyparz słoiki i do każdego wrzuć po liściu laurowym, kilku ziarenek pieprzu, na koniec zaś dodaj rydze i plaster cebuli. Grzyby zalej zalewą i dokładnie zakręć słoiki. Pasteryzuj przez kwadrans – słoiki odwróć do góry dnem i odstaw do przestygnięcia.

Rydze marynowane – miodowy przysmak

Składniki:

rydze;

cebula;

6 szklanek wody;

¾ szklanki octu;

2 łyżki soli;

2 łyżki cukru;

0,5 szklanki miodu;

goździki;

gorczyca;

ziele angielskie;

liść laurowy.

Przygotowanie:

Na początek zagotuj zalewę, czyli wymieszaj wodę z octem i miodem – całość zagotuj. Obierz cebulę i pokrój na plastry, po czym dodaj do zalewy. Wszystko posłódź, dosól i wrzuć goździki. Całość jeszcze raz zagotuj i przestudź. Dokładnie oczyść i umyj rydze, wrzuć je do lekko osolonej wody i krótko je obgotuj. Odsącz grzyby, pozostaw na chwilę do wystudzenia. Przełóż rydze do słoika, włóż ziarna gorczycy, liść laurowy, ziele angielskie oraz plaster cebuli, następnie zalej zalewą i pasteryzuj przez 10 minut.

