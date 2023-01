Rzadko kiedy ją pokazuje. To jej zawdzięcza w życiu najwięcej

"Łatwo nie jest, ale nikt nie mówił, że będzie. Na szczęście jest ona. Mama. Zawsze przy mnie, zawsze gotowa do pomocy, zawsze z miłością. Dumna z córki i szczęśliwa, bo została babcią. I to na trzy dni przed Dniem Babci. Mamo, marzę by dać mojemu synkowi tyle miłości, ile mam od ciebie. Dziękuję" - czytamy pod zdjęciem Gwit-Dunaszewskiej.