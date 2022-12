Byli partnerzy na ślubie i weselu, czyli awantura wisi w powietrzu

Kiedy pytamy wśród znajomych o relacje z byłymi, większość twierdzi, że lepiej ich na wesele nie zapraszać. Zdarzają się wyjątki, gdy byli partnerzy też mają szczęśliwe związki i wcześniej wszyscy spotykali się we czwórkę. Co do zasady jednak "nigdy nie wiadomo, jaki demon się odezwie, jeśli stworzymy mu okazję do działania" - słyszymy. Nie chodzi o zdradę emocjonalną czy fizyczną, ale o samą pokusę "zabawienia się" zazdrością, flirtem czy o danie pretekstu do zachowania, które może zaboleć obecnego partnera. Wspólne wspomnienia, tajemnice, uśmiechy i żarty zrozumiałe tylko w tej parze. - Takie zachowania nie powinny mieć miejsca w dniu ślubu i wesela - komentuje ekspertka z portalu-katalogu PlanujemyWesele. - Świadczą o niedojrzałości. Małżeństwo - o czym cały czas piszemy - to nie decyzja pod wpływem emocji, jednej chwili, to już naprawdę życiowa decyzja. Każdy ze stających na ślubnym kobiercu w to wierzy, więc powinien posłuchać serca i rozsądku, również planując listę gości – puentuje Machnowska.