Jak rozpoznać psychopatę? Oto sygnały alarmowe

Wyzwala dysonans poznawczy

To wymaga nieco introspekcji. Gdy psychopata wchodzi do twojego życia, zaobserwujesz intensywne i wciąż wzrastające poczucie niepewności, zagrożenia i zwątpisz w siebie. Twój umysł będzie się zmagał z wizerunkiem "perfekcyjnej" osoby z początku znajomości, z nieodpowiednim zachowaniem, które zaczynasz zauważać coraz częściej i regularnie. A to wszystko dlatego, że ten perfekcyjny człowiek nigdy nie istniał. To była postać stworzona dla ciebie. To najtrudniejsze dla nas do zrozumienia.