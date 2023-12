Scrooging rujnuje święta. Wyjątkowo przykry randkowy trend

Ten wyjątkowo nieprzyjemny randkowy trend, do którego przyznało się 82 procent respondentów, ma nawet swoją nazwę - scrooging, czyli zerwanie przed ważnym momentem w życiu danej osoby. Mogą to być np. urodziny lub właśnie święta. Powodem jest to, że oszczędny partner nie ma ochoty wydawać pieniędzy na prezent. Może się okazać, że tuż po świętach będzie chciał relację odbudować.