Skandal na lekcji matematyki. Uczniowie usłyszeli wyrok sądu

"Masz psyche podejść do niej i jej beknąć?", "Ona się was boi?" Podczas lekcji matematyki czternastolatkowie wielokrotnie wyzywali i poniżali nauczycielkę. Całość transmitowali na TikToku. Sprawę opisywaliśmy na łamach naszego portalu: 14-latkowie upokorzyli nauczycielkę. "Ona się was boi?"