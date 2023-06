Składał zeznania. Internauci wytykają mu błędy

Książę Harry wytoczył proces grupie medialnej, posiadającej takie tytuły jak "Daily Mirror", "Sunday Mirror" oraz "Sunday People" o to, że wielokrotnie naruszała jego prywatność. Dziennikarze powiązani ze wspomnianymi tytułami mieli m.in. włamać się do telefonu księcia i założyć w nim podsłuch. Wszystko miało wydarzyć się w latach 1996-2009. Proces ruszył 6 czerwca 2023 roku, a na przesłuchaniu stawił się sam książę.

Nie jest to jednak jedyna i największa gafa Harry'ego. Książę w momencie opisywania byłego lokaja księżnej Diany użył słowa "jednolity" zamiast "niedyskretny". Syn zmarłej księżnej sam omyłkowo nazwał swoją matkę... swoją współpracownicą.

W trakcie posiedzenia sądu książę podkreślił, że jest wysoce prawdopodobne, że paparazzi obserwowali go przez całą dobę. Zauważył, że każdy z artykułów opublikowanych przez brukowce mocno odbiły się na jego zdrowiu psychicznym w trakcie dorastania.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl