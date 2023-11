Skończyła 91 lat. Los jej nie oszczędzał

Sława Przybylska świętuje 91. urodziny. Trzy lata temu piosenkarka otworzyła się na temat życia prywatnego w wywiadzie. 7-letnia Sława na własne oczy widziała wybuch drugiej wojny światowej. Wydarzenie wracało do niej później w koszmarach przez długie lata. "Na własne oczy widziałam, jak Żydów prowadzono na dworzec i wywożono do Treblinki" - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

7-letnia Sława widziała, jak strzelano do ludzi. Wszędzie mijała rozlaną krew.

Sława Przybylska od 1964 roku jest żoną o 7 lat młodszego Jana Krzyżanowskiego. Jak podkreśliła w wywiadzie dla Plejady sama artystka, nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Wokalistka poznała przyszłego męża po jednym ze swoich koncertów.

Przybylska długo utrzymywała, że nie chce się z nikim wiązać. Na jej decyzję z pewnością wpływ miała tragedia, która wydarzyła się w 1961 roku pod Łowiczem. Ukochany artystki zginął w wypadku samochodowym. Warto dodać, że nie była to łatwa miłość. Andrzej Munk był żonaty, a Przybylska świadomie zgodziła się na rolę kochanki.

Wróćmy jednak do Krzyżanowskiego. Przyszły mąż artystki słyszał jej piosenki już wcześniej. Miał mówić, że dla wykonawczyni hitów "warto poświęcić życie". Od pamiętnego spotkania po koncercie, mężczyzna stał się stałym bywalcem widowni Przybylskiej. Wówczas wyszło, ile mają ze sobą wspólnego. Miłość zaprowadziła parę do ołtarza; do dziś są razem.