"Skorupa" na łokciach. Jej przyczyny i naturalne sposoby leczenia

Zamieniasz t-shirt na "longsleeve", bo wygląd twoich łokci pozostawia wiele do życzenia? Do tego to uporczywe swędzenie, które powoduje duży dyskomfort. Suche łokcie to częsta przypadłość, która może być przyczyną zarówno choroby, jak i złej diety. Zanim podejmiesz kolejne kroki, zmień codzienne nawyki i wypróbuj na sobie ten jeden domowy sposób na suche łokcie, który pomógł już wielu osobom.