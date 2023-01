Śpisz z telefonem pod poduszką? To duży błąd

Spanie z telefonem obok głowy to twoja codzienność? Wielu ekspertów wstrzymałoby na to stwierdzenie oddech. Wszystko dlatego, że taka praktyka nie jest dobra dla naszego snu oraz samopoczucia. Co nam grozi, jeżeli śpimy z telefonem przy głowie? Warto to wiedzieć i zmienić szkodliwy dla zdrowia nawyk.